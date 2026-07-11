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Δεν «τρώνε κόνναρα», κύριε Πρόεδρε

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Δηλαδή για να καταλάβουμε. Το κακοφάνισμα του Προέδρου και των συν αυτώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Βουλή είπε όχι στις προεκλογικές προετοιμασίες του Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2028; Δεν αφορά βεβαίως μόνο την κυρία Μαριλένα Ραουνά, της οποίας η παράταση στη θέση της θα έδινε χρόνο στον Πρόεδρο για τη δημιουργία μόνιμου υφυπουργείου. Αφορά τους πολλούς έκτακτους συνεργάτες της τους οποίους ο Πρόεδρος ήθελε να μετατρέψει σε στρατιώτες πρώτης γραμμής ενόψει της προεκλογικής του εκστρατείας. Δηλαδή επί της ουσίας, ο φορολογούμενος πολίτης να «τσοντάρει» την προεκλογική του εκστρατεία. Μα, κύριε Πρόεδρε, νομίζετε ότι τα μεγάλα κόμματα «τρώνε κόνναρα»;

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