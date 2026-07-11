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Η κόντρα και η κυρία Ραουνά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ανάμεσα στην κυβέρνηση, που δεν φρόντισε εγκαίρως να ζητήσει την παράταση της θητείας της Μαριλένας Ραουνά, και στην αντιπολίτευση, που απέρριψε το κατεπείγον αίτημα, στο στόχαστρο βρέθηκε η ίδια η υφυπουργός, η οποία, ασχέτως με το ποιος φταίει για το αδιέξοδο που προέκυψε, οφείλουμε να παραδεχθούμε ότι κατά τη διάρκεια της εξάμηνης Κυπριακής Προεδρίας άφησε, σύμφωνα και με την ευρύτερη εκτίμηση, θετικές εντυπώσεις, δεν προκάλεσε και εργάστηκε αθόρυβα, μακριά από την πρώτη γραμμή της δημοσιότητας.

Την ίδια ώρα πάντως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξακολουθεί να έχει την εξουσία στα χέρια του, εφόσον επιθυμεί να διατηρήσει την κ. Ραουνά στο κυβερνητικό σχήμα. Η ανάθεση σε αυτήν κάποιου χαρτοφυλακίου κατά τον ανασχηματισμό, θα αποτελούσε διέξοδο, χωρίς να συνεχίζεται μια αντιπαράθεση που έχει λάβει δυσανάλογες διαστάσεις σε σχέση με την ουσία.Ιουλία

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