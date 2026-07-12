Ας κάνουμε μια πρώτη εκτίμηση των υποψηφίων των Προεδρικών. Πόσους υποψηφίους λέτε να έχουμε; Εκ πρώτης όψεως υποψήφιοι θα είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Χρίστος Χρίστου από το ΕΛΑΜ, ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης με το ΑΛΜΑ, ένας πιθανός υποψήφιος του ΔΗΚΟ και ίσως ένας ή δύο ανεξάρτητοι, τύπου Δημητριάδη και Χριστοφίδη που είχαμε το 2023.

Τώρα θα μου πείτε, όλοι αυτοί μπορεί να συνυπάρξουν; Σαφέστατα και όχι. Αν, για παράδειγμα, κατέλθουν με δικούς τους υποψηφίους ο ΔΗΣΥ, το ΕΛΑΜ και το ΔΗΚΟ (όπως πιέζει η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου), τότε στ' αλήθεια τι χώρος υπάρχει για την υποψηφιότητα Χριστοδουλίδη; Πολύ σημαντικό κριτήριο για την εκλογή ή μη επανεκλογή Χριστοδουλίδη θα είναι και η διαδικασία επιλογής του υποψηφίου του ΔΗΣΥ. Αν υπάρξει ομογνωμία στην επιλογή ενός υποψηφίου (π.χ. μεταξύ Αννίτας και Αβέρωφ), τότε ο ΔΗΣΥ θέτει ισχυρή υποψηφιότητα να περάσει τον υποψήφιό του στο β' γύρο. Αν «σφακτούν» μεταξύ τους, τότε ο Χριστοδουλίδης θα κάνει «πάρτι» εντός του ΔΗΣΥ.

Τα βλέμματα στρέφονται και στο ποιος θα είναι ο υποψήφιος της Κεντροαριστεράς. Θα επαναληφθεί η υποψηφιότητα Μαυρογιάννη με ισχυρές πιθανότητες να είναι στον β' γύρο, όπως έγινε το 2023, ή θα αναζητηθεί -όπως κυκλοφορεί- μια νέα προσωπικότητα, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα για να επικοινωνηθεί στους πολίτες; Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή για το ΑΚΕΛ, που ακούει στο όνομα Χρίστος Στυλιανίδης. Αν το ΑΚΕΛ τον επιλέξει και τον περάσει στον β' γύρο, ο πρώην επίτροπος της Κύπρου στην ΕΕ σίγουρα θα διεκδικήσει σημαντικό ποσοστό συναγερμικών στον β' γύρο.

Για το ΑΚΕΛ θα προταθεί και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ειδικά αν στις δημοσκοπήσεις του 2027 φαίνεται ότι διαθέτει κάποια αξιοπρόσεκτα ποσοστά. Αν το ΑΚΕΛ δεν τον επιλέξει, το πιθανότερο είναι ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης θα κατέλθει ως υποψήφιος με το ΑΛΜΑ.

Θουκής