Συνάντηση στελεχών του ΔΗΣΥ με την πρώτη κυρία για συντονισμό

Συνάντηση στη Χοιροκοιτία με την πρώτη κυρία είχαν στελέχη του ΔΗΣΥ, κυρίως από τη Λευκωσία και τη Λεμεσό. Όπως μας λέχθηκε, η Γεωργία για ακόμα μια φορά αποδείχθηκε καλή οικοδέσποινα και μάλιστα εκείνο το βράδυ (τυχαία βέβαια) είχε και μουσική. Κάποιοι κανταδόροι αποχαιρετούσαν έναν συνάδελφό τους και έριξαν τα λεμεσιανά τους, προς τέρψιν των φιλοξενούμενων της κυρίας Φιλίππας. Όπως έγινε αντιληπτό, κατά τη συνάντηση καθορίστηκαν ρόλοι και επιχειρήθηκε ένας περαιτέρω συντονισμός, για τι άλλο; Μιλάμε για τις Προεδρικές του 2028.

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