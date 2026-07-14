«Μάγκωσαν» οι μπάρες του Βύρα!

Κύριε Βύρα μας,

Πολύ καλό και εξυπηρετικό το νέο σύστημα, με τις αυτόματες μπάρες εισόδου και εξόδου, αλλά και πληρωμή με πιστωτική κάρτα, που εγκατέστησες στον μεγάλο χώρο στάθμευσης παρά το Μακένζι, όμως δεν γίνεται οι μπάρες σας να «μαγκώνουν» και να μην ανοίγουν και να υποχρεωνόμαστε να περιμένουμε μέσα στον «πύρουλλο» ουρά 40-50 λεπτά, μέσα στα αυτοκίνητα, μέχρι να απεγκλωβιστούμε! Ξινό, κυριολεκτικά, βγήκε για εκατοντάδες επισκέπτες το κυριακάτικο μπάνιο εκεί, κύριε δήμαρχε της Λάρνακας. Και το χειρότερο, δεν υπήρχε καν λόγος να δημιουργηθεί το μπάχαλο που δημιουργήθηκε, αν οι υπάλληλοί σας που ήταν εκεί, αντί να λένε στους διαμαρτυρόμενους πολίτες «τι να κάνουμε, χάλασε η μπάρα», τους καθοδηγούσαν έγκαιρα και πριν φυσικά εγκλωβιστούν σε διπλές και τριπλές ουρές, να μην χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη έξοδο αλλά να κατευθυνθούν προς τις άλλες εξόδους που λειτουργούσαν κανονικά. Επίσης, σε τέτοιες έκτακτες καταστάσεις, που δεν λειτουργεί το σύστημα, δεν χάθηκε και ο κόσμος να ανοίγει η έξοδος για να απεγκλωβίζεται ο κόσμος, και αν χάσετε και 200-300 ευρώ, δεν χάθηκε ο κόσμος…

Κ. ΖΑΔΗΣ