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Μπαράζ ρωσικών πυραύλων στο Κίεβο μετά την ιστορική ευρωπαϊκή συμφωνία για την αεράμυνα της Ουκρανίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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ΕΡΑ

Τουλάχιστον έξι εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα, ενώ καταγράφηκαν τραυματισμοί σε Ζαπορίζια και Χάρκοβο – Απάντηση της Μόσχας στη δημιουργία της «συμμαχίας των προθύμων» για την αντιβαλλιστική προστασία της Ευρώπης.

Σειρά εκρήξεων ακούστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην ουκρανική πρωτεύουσα, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, έπειτα από προειδοποίηση της πολεμικής αεροπορίας πως πύραυλοι πλησίαζαν το Κίεβο.

«Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν στην πρωτεύουσα. Ο εχθρός επιτίθεται στο Κίεβο με βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφερε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο μέσω Telegram.

Εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε τρία σημεία στη συνοικία Χολοσίφσκι, στον νότιο τομέα της πόλης, κατά τον δήμαρχο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με τον κ. Κλίτσκο καθώς και τον επικεφαλής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Σειρήνες της αεράμυνας άρχισαν να ηχούν στην ουκρανική πρωτεύουσα προτού ακουστούν τουλάχιστον έξι εκρήξεις. Ο συναγερμός έληξε έπειτα από περίπου 50 λεπτά.

Στο μεταξύ, στη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Και άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν λίγο έξω από το Χάρκοβο (βορειοανατολικά), προπολεμικά τη δεύτερη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ομώνυμης περιφέρειας Όλεχ Σινεχούμποφ.

Η νέα ρωσική επίθεση καταγράφτηκε ώρες αφού ηγέτες χωρών της λεγόμενης «συμμαχίας των προθύμων», σύμμαχοι της Ουκρανίας, συναντήθηκαν στο Παρίσι χθες για να αυξήσουν τη βοήθεια που παρέχουν στο Κίεβο και να εντείνουν την πίεσή τους στη Μόσχα.

Εννιά ευρωπαϊκές χώρες ανακοίνωσαν στη συνάντηση τη δημιουργία «εντελώς αμυντικής» συμμαχίας για την ανάπτυξη «αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων» στην Ευρώπη.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για «ιστορική ημέρα για όλους μας». Δεν έχει σταματήσει να ζητεί από τους συμμάχους του περισσότερα μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών και των υπερηχητικών πυραύλων που πλήττουν καθημερινά τη χώρα του, με φόντο δημοσιεύματα για την έλλειψη πυρομαχικών για τα αμερικανικά συστήματα Patriot.

Από τον Ιούνιο, το Κίεβο γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων με αυξανόμενο αριθμό πυραύλων, ιδίως βαλλιστικών, ταχύτερων, δυσκολότερο να αναχαιτιστούν από τους πυραύλους κρουζ.

Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό που σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο ήταν εύρους άνευ προηγουμένου τη νύχτα της 1ης προς 2η Ιουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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