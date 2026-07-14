Πολύς λόγος για τα πτυχία της κ. Ραουνά

Κάποιοι συγγενείς και άλλοι υποστηρικτές του Προέδρου Χριστοδουλίδη έχουν επιδοθεί τις τελευταίες ημέρες σε έναν αγώνα να πείσουν ότι η κ. Ραουνά είναι καλύτερη από την Αννίτα Δημητρίου, αραδιάζοντας τα πτυχία της κουμέρας του κυρίου Χριστοδουλίδη. Μάλλον μπερδεύουν τον πολιτικό με τον τεχνοκράτη. Τα πτυχία της κ. Ραουνά μπορούν να την καθιστούν ικανή να συζητά τεχνικά και άλλα θέματα της ΕΕ αλλά σίγουρα δεν αποτελούν εχέγγυο ότι θα κατεβεί στις Βουλευτικές και θα πάρει 27%. Εν ολίγοις, ένας καλός τεχνοκράτης ή ακαδημαϊκός δεν σημαίνει ότι μπορεί να είναι και καλός πολιτικός. Παραδείγματα υπάρχουν άπειρα, και στην Κύπρο, και το εξωτερικό. Για παράδειγμα, ο δρ. Νίκος Χριστοδουλίδης, Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θεωρείται καλύτερος από τον Αβραάμ Λίνκολν και τον Ουίνστον Τσόρτσιλ που δεν φοίτησαν σε πανεπιστήμια; Μήπως είναι καλύτερος από τον ηλεκτρολόγο στα ναυπηγεία του Γκτανσκ, Λεχ Βαλέσα, που απάλλαξε την Πολωνία από τον Σταλινισμό;

ΟΥΘ