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Τι φέρνει στις βαλίτσες του ο Γκουτέρες;

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Θα έρθει ο Γκουτέρες στις 27 στην Κύπρο μετά από επίσκεψη στη Συρία, στην Ιορδανία και ίσως στον Λίβανο. Στον Λίβανο θα πάει αν δεσμευτεί ο Bibi ότι θα σταματήσει για μερικές ώρες να ρίχνει βόμβες. Στην Κύπρο ο Γκουτέρες -νομίζουμε ότι το αξίζει- θα έρθει για να ξεκουραστεί. Στο περιθώριο της ξεκούρασής του, θα ασχοληθεί και με το Κυπριακό.

Όπως μας λέχθηκε, δεν πρόκειται να υποβάλει σχέδιο ούτε προσχέδιο στρατηγικής συμφωνίας. Θα δει τους δύο ηγέτες τον καθένα χωριστά στο προεδρικό του μέγαρο και στη συνέχεια μαζί στις παράγκες της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στο παλιό αεροδρόμιο Λευκωσίας. Στόχος μίνιμουμ μια πενταμερής τον Σεπτέμβριο για την Κύπρο και ένα μπουστ για την υποψηφιότητα της Μαρία Άνχελα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

ΘΟΥΚΗΣ

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ΘΟΥ ΚΥΡΙΕ

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