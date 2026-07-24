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πριν 6 ώρες

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| Παραπολιτικά

Από τον ήλιο στις διακοπές ρεύματος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Είμαστε μια σταλιά τόπος, με σημαντικό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αξιοποιείται σχεδόν ολόχρονα, κι όμως καλούμαστε να συμβιβαστούμε με διακοπές ρεύματος μέσα στο κατακαλόκαιρο. Η ενεργειακή πολιτική τόσο της παρούσας όσο και της προηγούμενης κυβέρνησης απέτυχε παταγωδώς. Οι καθυστερήσεις και οι λανθασμένοι χειρισμοί έχουν αφήσει τη χώρα εκτεθειμένη. Αν υπήρχαν οι αναγκαίες υποδομές αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι διακοπές ρεύματος θα είχαν αποφευχθεί. Οι πολίτες, βεβαίως, δεν ενδιαφέρονται για τις τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που βιώνουν είναι η ταλαιπωρία στην καθημερινότητά τους, την ώρα που συνεχίζουν να πληρώνουν από τα υψηλότερα κόστη ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για δικαιώματα ρύπων. Το παράδοξο είναι πως μια χώρα με άφθονο ήλιο εξακολουθεί να πληρώνει ακριβά την ενεργειακή της ανεπάρκεια.

ΜΧΣ

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