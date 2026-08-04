Η «οκκά έν' 400»

Ηλίου φαεινότερη η δυσαρέσκεια της Αννίτας, με τη βολιδοσκόπηση από το Προεδρικό στελεχών του ΔΗΣΥ για πιθανή υπουργοποίηση, πόσω μάλλον αριστίνδην στις Βουλευτικές. Στις δηλώσεις της πάντως μετά το Εθνικό, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έστειλε σε όλες και όλους μήνυμα, λέγοντας ότι, «δεν αρκεί η αλλαγή προσώπων, αλλά σημασία έχει να συμμετέχει κανείς σε ένα κυβερνητικό σχήμα που να είναι ικανό, οργανωμένο και συντονισμένο ώστε να παράγει αποτέλεσμα προς όφελος όλων των πολιτών». Συνεπώς είπε στην κυπριακήν, πως η «οκκά έν' τετρακόσια» όποιον ή όποιαν και να διαλέξει ο Πρόεδρος, αφού δεν υπάρχει συντονισμός στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Όσο για τις αναπάντητες κλήσεις και τις ήξεις-αφήξεις, απαντήσεις, αφήνουν πάντα τον λεκέ τους στις σχέσεις.

Ιουλία