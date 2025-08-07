Η ευθύνη του ενός

Ένα είναι το συμπέρασμα από την κοινή συνεδρία στη Βουλή και τις εκθέσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για τη φωτιά στην ορεινή Λεμεσό. Το κράτος απέτυχε ξανά να συντονίσει τις δυνάμεις του την ώρα της κρίσης. Όταν όλα καίγονται, κανείς δεν ξέρει ποιος αποφασίζει και ποιος έχει την ευθύνη. Η Πυροσβεστική κοιτά την Πολιτική Άμυνα, εκείνη το Τμήμα Δασών, και όλοι μαζί πετάνε το μπαλάκι της ευθύνης σαν να πρόκειται για παιχνίδι. Η χώρα χρειάζεται επειγόντως μια ενιαία δομή διαχείρισης κρίσεων. Υπηρεσία, υπουργείο, υφυπουργείο, όπως θέλετε πείτε το, αρκεί πρώτον να υπάγονται σ' αυτό Πυροσβεστική, Πολιτική Άμυνα, Υπηρεσία Ασθενοφόρων κ.λπ. και δεύτερον και πιο σημαντικό να έχει έναν επικεφαλής. Ένας να δίνει εντολές, να λογοδοτεί, και κυρίως να μην μπορεί να κρυφτεί όταν όλα πάνε στραβά.

ΑΓ