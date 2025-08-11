Τζεφ Μπέζος: Σέρνει τον κουνιάδο του στα δικαστήρια για 190.000 δολάρια - Τι συνέβη

Μπορεί ο Τζεφ Μπέζος να είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον πλανήτη, αλλά δεν διστάζει να σύρει για.. ψίχουλα στα δικαστήρια τον κουνιάδο του.

O ηλικίας 61 ετών ιδρυτής της Amazon και πατέρας επτά παιδιών, με εκτιμώμενη περιουσία άνω των 220 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έχει εδώ και χρόνια δικαστική κόντρα με τον Μάικλ Σάντσεζ, τον αποξενωμένο αδελφό της γυναίκας του, Λόρεν.

Το τελευταίο επεισόδιο αυτής της κόντρας εκτυλίχθηκε, όπως αποκαλύπτει η Page Six, στις 28 Ιουλίου, όταν o Μπέζος κι η σύζυγός του κατέθεσαν αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια καλώντας τον Μάικλ Σάντσεζ να πληρώσει 182.374 δολάρια για αμοιβές δικηγόρων και άλλα 8.182 δολάρια σε δικαστικά έξοδα «που προέκυψαν σε σχέση με (1) την επιτυχή ειδική αίτηση απόρριψης (ένα νομικό εργαλείο που επιτρέπει στον εναγόμενο να ζητήσει από το δικαστήριο να απορρίψει μια αγωγή που θεωρεί ότι είναι αβάσιμη) και (2) τις δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που προέκυψαν από αυτήν την αίτηση.

Η κόντρα του Μπέζος με τον κουνιάδο του

Η αιτία της πολύχρονης δικαστικής διαμάχης του ζεύγους Μπέζος με τον Μάικλ Σάντσες πιθανότατα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο δημοσιοποιήθηκε η σχέση τους.

Τον Ιανουάριο του 2019, η εφημερίδα National Enquirer αποκάλυψε τον εξωσυζυγικό δεσμό του Μπέζος με την παρουσιάστρια ειδήσεων Σάντσες, λίγο αφότου ο ζάπλουτος επιχειρηματίας και η τότε σύζυγός του, Μακένζι Σκοτ, είχαν ανακοινώσει το διαζύγιό τους μετά από 25 χρόνια γάμου.

Λίγο αργότερα, ο Μπέζος κατηγόρησε την American Media Inc. (AMI), εκδότρια του National Enquirer, ότι χρησιμοποίησε βρώμικες μεθόδους για να τον εκβιάσει, ώστε να σταματήσει την έρευνά του σχετικά με το παρασκήνιο των αποκαλύψεων. Οι υποψίες του Μπέζος και της Λόρεν είχαν πέσει από τότε στον αδελφό της, Μάικλ, ως πηγή των φημών για την εξωσυζυγική σχέση. Αυτός, με τη σειρά του, αργότερα μήνυσε τον Μπέζος για δυσφήμιση. Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του Μπέζος, αλλά ακολούθησαν περαιτέρω αγωγές και αντιμηνύσεις από τις δύο πλευρές.

Η τελευταία προσφυγή του Μπέζος λέγεται ότι αφορά σε μια αγωγή του Σάντσες, η οποία δεν είχε καμία ελπίδα επιτυχίας δικαίωσης και θα πρέπει τώρα να καλύψει τα δικαστικά και νομικά έξοδα του Μπέζος. Πόσο επειγόντως χρειάζεται ο ιδρυτής της Amazon τα περίπου 190.000 δολάρια; Ο χλιδάτος γάμος στη Βενετία κόστισε σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια στο ζευγάρι; Ίσως τα 190.000 δολάρια να ήταν αρκετά για τις χαρτοπετσέτες.

