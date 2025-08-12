Η εγκατάλειψη της Λευκωσίας

Η φωτογραφία είναι από τη σχεδόν έρημη πρωτεύουσα. Ονομάζεται Λευκωσία και αυτές τις μέρες είναι πυρακτωμένη. Μεθαύριο 14 Αυγούστου, θα θυμίζει την Αμμόχωστο. Εγκατάλειψη μοναξιά και ερημιά... Οι λιγοστοί κάτοικοι θα βγαίνουν τα απογεύματα για βόλτα με τα σκυλιά. Τα σκυλιά δεν ενδιαφέρονται για την ερημιά. Περισσότερο οι αλλοδαποί που σουλατσάρουν αμέριμνοι. Μεθαύριο θα είναι τόσο άδεια όσο και η Αμμόχωστος. Εγκατάλειψη... Κι αν μια ομάδα Τούρκων στρατιωτών κατηφορίσει προς τη Μακαρίου θα παραγγείλει καφέ στο Ingrid bakes, θα φάει «κανελέ» κι αν δε βαρεθεί θα γυρίσει πίσω... Ή θα παραμείνει εκεί να περιφρουρεί την είσοδο της πρωτεύουσας… Να μην γυρίσουν όπως οι Αμμοχωστιανοί είναι απίθανο. Αλλά να φύγουν από μόνα τους τα μεχμετζίκ δεν προβλέπεται.

ΤΖΙΒΑΣ