Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κύπρος

Καταβλήθηκαν τα πρώτα λεφτά για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων - Συνεχίζεται η διαδικασία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε την πρώτη καταβολή μισθών σε πυρόπληκτους από την φονική πυτκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, προσθέτοντας ότι εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους λειτουργούς για περαιτέρω βοήθεια.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, μέσω οικονομικής παροχής για κάλυψη μισθών και εισφορών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η παροχή αφορά εργαζόμενους που αδυνατούν να εργαστούν λόγω ζημιών στους χώρους ή στα μέσα της εργασίας τους. Μέχρι στιγμής, έχουν καταβληθεί συνολικά €139.622 για την περίοδο 23 Ιουλίου – 31 Αυγούστου, καλύπτοντας τους μισθούς 126 εργαζομένων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η στήριξη δόθηκε σε 26 εργοδότες για 94 μισθωτούς και σε 32 αυτοτελώς εργαζόμενους, κυρίως από τους τομείς της γεωργοκτηνοτροφίας, της εστίασης, της οινοποιίας, του τουρισμού και του εμπορίου.

Η διαδικασία συνεχίζεται, με νέες πληρωμές να προγραμματίζονται για επιπρόσθετους δικαιούχους, βάσει της καταγραφής των ζημιών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποστήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, μέσα από την καταβολή οικονομικής παροχής για την κάλυψη των μισθών και των εισφορών για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να εργαστούν λόγω ζημιών στους χώρους ή στα μέσα της εργασίας τους.

Ενόψει της αποκατάστασης των ζημιών και της σταδιακής επαναδραστηριοποίησης των επαγγελματιών της περιοχής, αξιοποιούνται τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για την επικοινωνία με τους δικαιούχους και τον υπολογισμό του ύψους των παροχών.

Μέσα από αυτή την διαδικασία πραγματοποιήθηκαν πληρωμές συνολικού κόστους €139,622 για τους μισθούς 126 εργαζομένων, για την περίοδο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η οικονομική παροχή για την κάλυψη των μισθών καταβλήθηκε προς 26 εργοδότες που εργοδοτούν 94 μισθωτούς εργαζόμενους, και προς 32 αυτοτελώς εργαζόμενους με βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την γεωργοκτηνοτροφία, την εστίαση, την οινοποιεία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Η διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η έναρξη καταβολής της οικονομικής παροχής θα συνεχιστεί κατά το προσεχές διάστημα για επιπρόσθετους δικαιούχους, σύμφωνα με την καταγραφή των ζημιών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επηρεαζόμενοι εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας:

-       Mιχάλης Σιαμπτάνης – Εργατικός Λειτουργός – Τμήμα Εργασίας

           Τηλ. 22400855 – email: msiamptanis@dl.mlsi.gov.cy

-       ΄Ελενα Δημοσθένους – Γραμματειακός Λειτουργός – Τμήμα Εργασίας

Τηλ. 25827356 – email: edemosthenous@papd.mof.gov.cy

Tags

Υπουργείο ΕργασίαςΠΥΡΚΑΓΙΕΣΚΥΒΕΡΝΗΣΗΛΕΜΕΣΟΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited