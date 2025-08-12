Καταβλήθηκαν τα πρώτα λεφτά για τους μισθούς 126 πυρόπληκτων - Συνεχίζεται η διαδικασία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προχωρά στην υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου για στήριξη των εργαζομένων που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, μέσω οικονομικής παροχής για κάλυψη μισθών και εισφορών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η παροχή αφορά εργαζόμενους που αδυνατούν να εργαστούν λόγω ζημιών στους χώρους ή στα μέσα της εργασίας τους. Μέχρι στιγμής, έχουν καταβληθεί συνολικά €139.622 για την περίοδο 23 Ιουλίου – 31 Αυγούστου, καλύπτοντας τους μισθούς 126 εργαζομένων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, η στήριξη δόθηκε σε 26 εργοδότες για 94 μισθωτούς και σε 32 αυτοτελώς εργαζόμενους, κυρίως από τους τομείς της γεωργοκτηνοτροφίας, της εστίασης, της οινοποιίας, του τουρισμού και του εμπορίου.

Η διαδικασία συνεχίζεται, με νέες πληρωμές να προγραμματίζονται για επιπρόσθετους δικαιούχους, βάσει της καταγραφής των ζημιών.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων υλοποιεί την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την υποστήριξη των πληγέντων από την πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, μέσα από την καταβολή οικονομικής παροχής για την κάλυψη των μισθών και των εισφορών για τους εργαζόμενους που αδυνατούν να εργαστούν λόγω ζημιών στους χώρους ή στα μέσα της εργασίας τους.

Ενόψει της αποκατάστασης των ζημιών και της σταδιακής επαναδραστηριοποίησης των επαγγελματιών της περιοχής, αξιοποιούνται τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, για την επικοινωνία με τους δικαιούχους και τον υπολογισμό του ύψους των παροχών.

Μέσα από αυτή την διαδικασία πραγματοποιήθηκαν πληρωμές συνολικού κόστους €139,622 για τους μισθούς 126 εργαζομένων, για την περίοδο από τις 23 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, η οικονομική παροχή για την κάλυψη των μισθών καταβλήθηκε προς 26 εργοδότες που εργοδοτούν 94 μισθωτούς εργαζόμενους, και προς 32 αυτοτελώς εργαζόμενους με βασικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας την γεωργοκτηνοτροφία, την εστίαση, την οινοποιεία, τον τουρισμό και το εμπόριο.

Η διαδικασία εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και η έναρξη καταβολής της οικονομικής παροχής θα συνεχιστεί κατά το προσεχές διάστημα για επιπρόσθετους δικαιούχους, σύμφωνα με την καταγραφή των ζημιών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, οι επηρεαζόμενοι εργοδότες και εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά με τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Εργασίας:

- Mιχάλης Σιαμπτάνης – Εργατικός Λειτουργός – Τμήμα Εργασίας

Τηλ. 22400855 – email: msiamptanis@dl.mlsi.gov.cy

- ΄Ελενα Δημοσθένους – Γραμματειακός Λειτουργός – Τμήμα Εργασίας

Τηλ. 25827356 – email: edemosthenous@papd.mof.gov.cy