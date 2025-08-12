Πώς θα καταλάβεις ότι οι «κόντρα σούστες» του αυτοκινήτου χρειάζονται αλλαγή

Τα αμορτισέρ αποτελούν εξάρτημα της ανάρτησης και περιλαμβάνονται στα αναλώσιμα μέρη της και ανήκει στην ίδια κατηγορία που ανήκουν οι δίσκοι αλλά και τα τακάκια του συστήματος πέδησης.

Αυτό σημαίνει ότι όσο περισσότερα χιλιόμετρα διανύουμε, τόσο πολλαπλασιάζονται οι φθορές που παρουσιάζουν τα αμορτισέρ και μειώνουν την απόδοσή τους αλλά και τον έλεγχο που ασκούν στην ταλάντωση των ελατηρίων.

Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα οι τροχοί να μην μένουν σε επαφή με το έδαφος βάσει των προδιαγραφών που επιθυμεί ο κατασκευαστής και έτσι μειώνεται η προσφερόμενη άνεση, η πρόσφυση που προσφέρουν τα ελαστικά, ενώ αυξάνονται και οι αποστάσεις ακινητοποίησης.

Η μείωση της απόδοσης των αμορτισέρ γίνεται αργά και προοδευτικά -στις περισσότερες περιπτώσεις, και όταν δεν υπάρχει κατασκευαστικό λάθος- και ο κίνδυνος να μην καταλάβουμε πότε έχει έρθει η ώρα της αλλαγής τους είναι μεγάλος, καθώς, ως ανθρώπινα όντα καταφέρνουμε να προσαρμοζόμαστε και σε αυτή την συνθήκη.

Ο τρόπος λειτουργίας των αμορτισέρ είναι απλός. Στο εσωτερικό του κυλινδρικού αμορτισέρ, υπάρχει ένα έμβολο που κινείται μέσα σε λάδι. Υπάρχουν και αμορτισέρ με αέριο ή με λάδι και αέριο.

Το πάνω μέρος του πιστονιού είναι διάτρητο με μικρές τρύπες που επιτρέπουν το πέρασμα του λαδιού μεταξύ των δύο μερών του κυλίνδρου, όσο το αμορτισέρ συμπιέζεται ή αποσυμπιέζεται. Η ποσότητα που περνάει από αυτές τις τρύπες σε δεδομένο χρονικό διάστημα καθορίζει και την ταχύτητα συμπίεσης και επαναφοράς του αμορτισέρ αντίστοιχα.

Η φθορά των αμορτισέρ δεν είναι ορατή εξωτερικά. Η μόνη περίπτωση που θα σας ενημερώσει μέσω οπτικού ελέγχου είναι σε περίπτωση που υπάρχει διαρροή λαδιού. Και αυτή είναι η μόνη ουσιαστικά «παγίδα» όσον αφορά τον εντοπισμό φθοράς των αμορτισέρ, μιας και ο οδηγός δεν μπορεί να καταλάβει ότι παύουν να αποδίδουν τα αναμενόμενα.

Το μέγεθος της φθοράς των αμορτισέρ μπορεί να εντοπιστεί με τον έλεγχο από ειδικό δυναμόμετρο. Πέρα από αυτό όμως, δεν υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να ελέγξετε πόσο ταλαιπωρημένα είναι τα αμορτισέρ σας, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια που θα μαρτυρήσουν ότι χρειάζονται αντικατάσταση.

Πρώτα απ’ όλα θα παρατηρήσετε ότι το αυτοκίνητο «βουτάει» κατά το φρενάρισμα. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μετά ίσως παρατηρήσετε ότι η απόκριση του τιμονιού δεν είναι άμεση, με το αυτοκίνητο να παίρνει μεγάλη κλίση στις στροφές επηρεάζοντας το κράτημα. Επιπλέον, η συμπεριφορά του αυτοκινήτου αλλοιώνεται από τις κακοτεχνίες του δρόμου.

Σε γενικές γραμμές οι κατασκευαστές των αμορτισέρ προτείνουν αντικατάσταση κάθε 40.000 χλμ., αλλά εάν οδηγείτε ήπια, δεν κουβαλάτε αυξημένο φορτίο και πραγματοποιείτε έλεγχο σε ΚΤΕΟ στο προβλεπόμενο διάστημα, τότε είναι σχεδόν σίγουρο ότι μπορεί αντέξουν και για τα διπλάσια χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 80-100.000 χλμ..

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εάν καθυστερήσετε να αντικαταστήσετε τα αμορτισέρ θα επιταχυνθεί ο τρόπος που φθείρονται διάφορα περιφερειακά εξαρτήματα, όπως τα ελατήρια, το τιμόνι, τα λάστιχα κ.ά.

Πηγή: carandmotor.gr