Σεμινάριο από τον… προφέσορα Αναστασιάδη

Η επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη προς την Αννίτα Δημητρίου δεν είναι μόνο πολιτικά προβληματική, είναι και ένα μνημείο σεξισμού. Με ύφος «κορού, άκου να μαθαίνεις», ο τέως Πρόεδρος κάνει στην ηγεσία του ΔΗΣΥ σεμινάριο για «αρχάριους», στο οποίο εκείνος είναι ο μοναδικός καθηγητής. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του κόμματος αντιμετωπίζεται σαν να χρειάζεται ανδρική επιβεβαίωση για να χαράξει πορεία, λες και η Πινδάρου λειτουργεί μόνο με εγχειρίδιο ιστορικών ηγετών και προκατόχων. Ο σεξισμός του δε είναι τόσο πασέ, που θα έπρεπε να εκτίθεται σε μουσείο πολιτικής προϊστορίας, δίπλα σε γραβάτες εποχής και σκονισμένα «πεπραγμένα».

