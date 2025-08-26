Ανασχηματισμός, διαρροές και δυστοκία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο τρόπος, αλλά κυρίως το περιεχόμενο των όσων διαδίδει το Προεδρικό αναφορικά με τον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος υπερτονίζει τα πραγματικά αδιέξοδα του Προέδρου επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Από τη μια διαρρέεται από το περασμένο Σάββατο στον «Φ» ότι αυτός ο ανασχηματισμός θα πρέπει να ολοκληρωθεί ώς τα μέσα του ερχόμενου μήνα και από την άλλη σε χρόνο ρεκόρ, νέες διαρροές στην ίδια εφημερίδα αναφέρουν ότι ο ανασχηματισμός θα αργήσει ακόμη λίγο. Ο «Π» έκανε αναφορά στο κυριακάτικο φύλλο του για ατολμία του Προέδρου να προχωρήσει με γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται και δυστοκία στην αναζήτηση προσώπων για τον αναγκαίο ανασχηματισμό. Φαίνεται ότι η προεδρία κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να δικαιώσει τις πληροφορίες των ΜΜΕ για προεδρικά αδιέξοδα σε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα. Μετατρέπουν ένα μείζον θέμα σε παρωδία αναποφασιστικότητας.

ΧΡγ

 

 

 

 

