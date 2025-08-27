Τα άκρα και ο Χάρης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο Χάρης Γεωργιάδης του ΔΗΣΥ προχώρησε, λέει, σε εισήγηση στο πολιτικό γραφείο του κόμματος για επιδίωξη συνεργασίας με το ΔΗΚΟ και τη ΔΗΠΑ για να δημιουργηθεί «ένα ανάχωμα στον λαϊκισμό αλλά και στον ξεπερασμένο δογματισμό της αριστεράς». Δηλαδή ο κ. Γεωργιάδης θεωρεί ότι το κόμμα του αλλά και εκείνοι με τους οποίους αδημονεί εκ νέου να συνεργασθεί δεν είναι παρατάξεις έμπλεες λαϊκισμού αλλά και δογματισμού. Εν ολίγοις, θέλει να μας πείσει ο αγαπητός βουλευτής του ΔΗΣΥ πως σήμερα το κόμμα του και τα άλλα δυο λεγόμενα κόμματα του κέντρου δεν επιχειρούν να ταυτιστούν με θέσεις της ακροδεξιάς διά ενός πλήρως δογματικού προτύπου κομματικής δράσης. Μάλλον ζούμε σε διαφορετικούς κόσμους. Το σίγουρο ότι η ταύτιση με τα άκρα, κύριε βουλευτή, μόνο τα άκρα εξυπηρετεί. Μπορείτε αυτό να το αντιληφθείτε; Αν όχι, τότε είμαστε όλοι χαμένοι.

