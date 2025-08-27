Γαλλία: Χάνει και το λαϊκό έρεισμα ο Μπαϊρού – Νέες προειδοποιήσεις για την Οικονομία

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Η Πάφος (του Προέδρου) πανηγυρίζει, η Κύπρος χαμογελά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αξέχαστη βραδιά! Η Πάφος FC έγραψε ιστορία στο Champions League, στέλνοντας τον Ερυθρό Αστέρα σπίτι του, στο δροσερό Βελιγράδι. Είδαμε και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να λάμπει από χαρά, και καλά έκανε, ω ναι, το χαμόγελό του φώτισε όλο το γήπεδο. Ίσως να περίμενε ότι θα γράφαμε κάτι πικρόχολο, αλλά εμείς πάντα στο πνεύμα του αθλητισμού: Συγχαρητήρια Πρόεδρε και μακάρι η Πάφος να συνεχίσει να σκοράρει.

Μια αθλητοπρεπής μόνο παράκληση: όταν το ματς δεν κυλά όπως θέλετε, να μη μας βγάζετε κατευθείαν κόκκινη κάρτα. Γιατί όπως και το ποδόσφαιρο έτσι και η δημοσιογραφία ζει και από τις νίκες και από τις ήττες. Όλοι, στο κάτω-κάτω παίζουμε για την Ομάδα Κύπρος, απλώς κάποιες φορές κλωτσάμε την μπάλα σε διαφορετικά γήπεδα.

Κα Νι

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited