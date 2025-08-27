Η Πάφος (του Προέδρου) πανηγυρίζει, η Κύπρος χαμογελά

Αξέχαστη βραδιά! Η Πάφος FC έγραψε ιστορία στο Champions League, στέλνοντας τον Ερυθρό Αστέρα σπίτι του, στο δροσερό Βελιγράδι. Είδαμε και τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να λάμπει από χαρά, και καλά έκανε, ω ναι, το χαμόγελό του φώτισε όλο το γήπεδο. Ίσως να περίμενε ότι θα γράφαμε κάτι πικρόχολο, αλλά εμείς πάντα στο πνεύμα του αθλητισμού: Συγχαρητήρια Πρόεδρε και μακάρι η Πάφος να συνεχίσει να σκοράρει.

Μια αθλητοπρεπής μόνο παράκληση: όταν το ματς δεν κυλά όπως θέλετε, να μη μας βγάζετε κατευθείαν κόκκινη κάρτα. Γιατί όπως και το ποδόσφαιρο έτσι και η δημοσιογραφία ζει και από τις νίκες και από τις ήττες. Όλοι, στο κάτω-κάτω παίζουμε για την Ομάδα Κύπρος, απλώς κάποιες φορές κλωτσάμε την μπάλα σε διαφορετικά γήπεδα.

