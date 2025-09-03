Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Παραπολιτικά

Το χαμόγελο του ΠτΔ και το γέλιο των πολιτών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στη  συνέντευξη που παραχώρησε στο Plus ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε μεταξύ άλλων τις πληροφορίες για ανασχηματισμό. Συγκεκριμένα σημείωσε: «Όταν έχω ανακοινώσεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό θα τις κάνω. Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά». Πρόεδρε, οι πολίτες όμως δεν χαμογελούν. Γελούν για να μην κλαίνε, την ώρα που οι υπουργοί σφυρίζουν αδιάφορα και η έννοια της πολιτικής ευθιξίας έχει ισοπεδωθεί. Γιατί όμως κ. Πρόεδρε, δεν απαντάς ευθέως εάν είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου;

ΠΥΡ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited