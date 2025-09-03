Το χαμόγελο του ΠτΔ και το γέλιο των πολιτών

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Plus ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σχολίασε μεταξύ άλλων τις πληροφορίες για ανασχηματισμό. Συγκεκριμένα σημείωσε: «Όταν έχω ανακοινώσεις σε σχέση με τον ανασχηματισμό θα τις κάνω. Διαβάζω και εγώ καθημερινά, μαθαίνω πολλά πράγματα που δήθεν κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχω στο μυαλό μου, ότι δυσκολεύομαι να βρω και ούτω καθεξής. Τα διαβάζω, χαμογελώ και συνεχίζω τη δουλειά μου καθημερινά». Πρόεδρε, οι πολίτες όμως δεν χαμογελούν. Γελούν για να μην κλαίνε, την ώρα που οι υπουργοί σφυρίζουν αδιάφορα και η έννοια της πολιτικής ευθιξίας έχει ισοπεδωθεί. Γιατί όμως κ. Πρόεδρε, δεν απαντάς ευθέως εάν είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου;

ΠΥΡ