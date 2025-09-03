Διαμαρτυρία για τη Γάζα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο

Το μέλος της Κοινωνικής Συμμαχίας, Ορέστης Μάτσας, ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα ξεκίνησε μια ειρηνική διαμαρτυρία ακτιβιστικών ομάδων, έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, που θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, στην οποία διαβάζονται από τους επίσημους καταλόγους τα ονόματα των δολοφονηθέντων Παλαιστινίων από το κράτος του Ισραήλ. Η ανάγνωση άρχισε από τα μωρά που δεν πρόλαβαν να συμπληρώσουν ούτε 1 έτος ζωής και έφτασε μέχρι τα παιδιά ηλικίας 5 ετών. Από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 7:30 το απόγευμα διαβάστηκαν περίπου 4.800 ονόματα. Για να ολοκληρωθεί η ανάγνωση θα χρειαστούν περισσότερες από 11 μέρες ή 132 ώρες συνεχούς ανάγνωσης.

