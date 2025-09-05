Ήρθε η ώρα να μετρήσει τις δυνάμεις του

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης αντιδρά κατά της συνεργασίας του κόμματος με τον βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου. Ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι το πρόβλημα είναι η έδρα του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα και επικαλείται ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Ορφανίδης εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 2016. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 το ΔΗΚΟ για πρώτη φορά έλαβε δύο έδρες στη Λάρνακα. Έτσι ο Χρίστος Ορφανίδης μπήκε στη Βουλή. Πρώτος σε σταυρούς ήρθε ο Γιώργος Προκοπίου. Στις βουλευτικές του 2021 επανεκλέχθηκε ο Χρίστος Ορφανίδης διότι ο Γιώργος Προκοπίου είχε αποχωρήσει από το ΔΗΚΟ και εντάχθηκε στη ΔΗΠΑ. Αυτό δεν μειώνει την αξία του κ. Ορφανίδη. Όμως, ήρθε η ώρα δοκιμαστεί και να μετρήσει τις δυνάμεις του.

Αναλυτής