Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Ήρθε η ώρα να μετρήσει τις δυνάμεις του

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης αντιδρά κατά της συνεργασίας του κόμματος με τον βουλευτή Ανδρέα Αποστόλου. Ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι το πρόβλημα είναι η έδρα του ΔΗΚΟ στη Λάρνακα και επικαλείται ιδεολογικούς και πολιτικούς λόγους. Να υπενθυμίσουμε ότι ο κ. Ορφανίδης εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής το 2016. Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 το ΔΗΚΟ για πρώτη φορά έλαβε δύο έδρες στη Λάρνακα. Έτσι ο Χρίστος Ορφανίδης μπήκε στη Βουλή. Πρώτος σε σταυρούς ήρθε ο Γιώργος Προκοπίου. Στις βουλευτικές του 2021 επανεκλέχθηκε ο Χρίστος Ορφανίδης διότι ο Γιώργος Προκοπίου είχε αποχωρήσει από το ΔΗΚΟ και εντάχθηκε στη ΔΗΠΑ. Αυτό δεν μειώνει την αξία του κ. Ορφανίδη. Όμως, ήρθε η ώρα δοκιμαστεί και να μετρήσει τις δυνάμεις του.

Αναλυτής

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited