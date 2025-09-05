Υπό πλήρη έλεγχο δασική πυρκαγιά εντός Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε δασική πυρκαγιά εντός του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, στην περιοχή Γεροκαμίνα, η οποία εκδηλώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με το Τμήμα Δασών.

Η άμεση επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο προτού επεκταθεί, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 2 άτομα του Τμήματος Δασών με 1 πυροσβεστικό όχημα και 5 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα.

Στην περιοχή μετέβησαν και μέλη της Αστυνομίας, για διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης της πυρκαγιάς, σημειώνεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ