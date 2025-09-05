Kýma: Ένα κύμα μουσικής ενέργειας από τον János Bálint και τον Νικόλα Κωσταντίνου

Οι φλαουτίστας János Bálint και ο πιανίστας Νικόλας Κωσταντίνου παρουσιάζουν ένα άλμπουμ που συνδυάζει κλασική γοητεία, μουσική φαντασία και σύγχρονη δημιουργία.

Το Kýma – ελ. κύμα – αποτυπώνει την έννοια της συνεχούς κίνησης, τόσο στον ήχο όσο και στο νερό, μεταφέροντας την ενέργεια της μουσικής από τους εκτελεστές στον ακροατή. Σύμφωνα με δελτίο τύπου, τα έργα του άλμπουμ αντικατοπτρίζουν διαφορετικές μουσικές γλώσσες και στυλ, ενώ συνδέονται μέσα από τα νεοκλασικά τους στοιχεία.

Το άλμπουμ ανοίγει με την δημοφιλή Σονάτα του Γάλλου συνθέτη Francis Poulenc, έργο γεμάτο πικρή γλύκα, χιούμορ, ειρωνεία και έντονο συναίσθημα, με μια μοντέρνα αισθητική που αντιπαραβάλλει τον συναισθηματισμό του César Franck και διαφοροποιείται από τον ιμπρεσιονισμό των Debussy και Ravel. Ακολουθεί η Σονάτα του Ελβετού συνθέτη, κριτικού και ζωγράφου Peter Mieg, πλούσια σε εφευρετικότητα και μελωδία.

Το έργο αναδεικνύει τη βαθιά σχέση του συνθέτη με το φλάουτο, ενώ εξερευνά νέες ηχητικές δυνατότητες, προσφέροντας μια μοναδική ματιά στο όργανο. Η κορύφωση του άλμπουμ είναι η πρεμιέρα της Σονάτας του Κωνσταντίνου Γ. Στυλιανού.

Ο συνθέτης αναδεικνύει την προτίμησή του στην παραδοσιακή κλασική μορφή της σονάτας, την οποία βλέπει ως ένα δομημένο πλαίσιο εντός της τονικότητας. Η Σονάτα, γεμάτη λυρισμό και δημιουργικότητα, ολοκληρώνει το άλμπουμ με ένα έργο ταυτόχρονα σύγχρονο και ριζωμένο στην παράδοση.

Σύντομα βιογραφικά

János Bálint: Φλαουτίστας διεθνούς ακτινοβολίας με πολυετή καριέρα σε σόλο και μουσική δωματίου. Έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες αίθουσες και φεστιβάλ στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ η δισκογραφία του περιλαμβάνει έργα από το ρεπερτόριο του 20ού αιώνα έως σύγχρονους συνθέτες. Είναι γνωστός για τις εκφραστικές του ερμηνείες, τον ευαίσθητο ήχο του και την ικανότητά του να αναδεικνύει τις λεπτές αποχρώσεις της μουσικής γλώσσας κάθε έργου. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μαέστρους και σολίστ, ενώ πολλά έργα του έχουν παρουσιαστεί σε παγκόσμιες πρεμιέρες.

Νικόλας Κωσταντίνου: Steinway Artist και πιανίστας με διεθνή δράση, εξειδικευμένος τόσο στη σόλο όσο και στη μουσική δωματίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Royal College of Music και έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες και φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Έχει ηχογραφήσει τέσσερα άλμπουμ για τη δισκογραφική Odradek, με θετικές κριτικές από τον διεθνή τύπο, συμπεριλαμβανομένων πρεμιέρων έργων σύγχρονων συνθετών όπως ο Κωνσταντίνος Γ. Στυλιανού. Οι ερμηνείες του ξεχωρίζουν για τη λεπτομέρεια, τον λυρισμό και την ενέργεια που μεταφέρουν στον ακροατή. Το Kýma κυκλοφορεί στις 19 Σεπτεμβρίου από την Odradek και θα είναι διαθέσιμο σε ψηφιακή μορφή μέσω των πλατφορμών Apple Music, Spotify, Tidal, καθώς και σε διαδικτυακά καταστήματα πώλησης ψηφιακών δίσκων.