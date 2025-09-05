Παρά την προεδρική δέσμευση...

Η κρατική παραδοχή για σοβαρή αδυναμία στις επιθεωρήσεις των παράνομων απορρίψεων μπαζών, την περασμένη Τετάρτη στη Βουλή, έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ του ΠΟΛΙΤΗ (25/08/2025) για μία Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Ελέγχων που χωλαίνει, παρά τη δέσμευση στο πρόγραμμα διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη. 13 επιθεωρητές περιβάλλοντος (δύο ανά επαρχία) δεν μπορούν να ελέγχουν περισσότερους από 2.500 εργολάβους παγκύπρια, ούτε περισσότερες από 10.000 βιομηχανίες αλλά και άλλους τομείς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, κάτι που θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση ως προς τη στήριξη προς το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε προσωπικό και εργαλεία.
Π.Ν.