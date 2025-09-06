Το καψόνι της ντροπής συνεχίζεται

Η ταλαιπωρία των πολιτών οι οποίοι διακινούνται ένθεν και ένθεν της Πράσινης Γραμμής από το οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου βρίσκεται στο φόρτε της. Απαράδεκτο καψόνι για χιλιάδες συμπολίτες μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Οι διακηρύξεις του νόμιμου κράτους ότι θα δημιουργούσε συνθήκες για ομαλή διακίνηση -θυμίζουμε τη μονομερή εξαγγελία του Προέδρου για βελτίωση της διακίνησης ειδικά σε αυτό το οδόφραγμα- δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι ήταν ψεύτικες και αποπροσανατολιστικές. Επιθυμούμε να αποκλείσουμε ότι υφίσταται μια άτυπη απόφαση εκ μέρους των Αρχών της ΚΔ και των αρμόδιων φορέων της για εσκεμμένη απόπειρα δημιουργίας προβλημάτων στη διακίνηση. Ας έχουν υπόψη τους πως η Δημοκρατία είναι υπόχρεα να τηρήσει τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμής. Τελεία και παύλα.

ΧΡγ