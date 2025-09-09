Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε στα τέλη της εβδομάδας τη δημιουργία νέου νοσοκομείου στην Πόλη της Χρυσοχούς. Η αντιπολίτευση εκφράζει αμφιβολίες αν ένα τέτοιο έργο μπορεί να υλοποιηθεί, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη της χώρας και κυρίως χωρίς να υπάρχει μέριμνα για επίλυση των προβλημάτων υποστελέχωσης αλλά και των υποδομών των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Χωρίς εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Προέδρου είναι κενού περιεχομένου. Ιδιαίτερα όταν η σημερινή κυβέρνηση έχει στα μισά της θητείας της, ρεκόρ ακύρωσης μεγάλων έργων που έμειναν στα χαρτιά.

ΟΡΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

