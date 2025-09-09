Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Πολιτική

Ευθύμιος Δίπλαρος: Το μεγάλο ενδιαφέρων για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής των ενδιαφερομένων για να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Σε δηλώσεις του, με το πέρας της διαδικασίας ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος, δήλωσε μεταξύ άλλων, πως «το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη. Μέσα από ανοικτές, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, η Παράταξή μας βγαίνει πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, ακόμη πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής».

Ο κ. Δίπλαρος σημείωσε πως η Πινδάρου βρίσκεται στην αναμονή για το τι θα συμβεί τελικά με τον αριθμό εδρών, γεγονός που αναμένεται να ανακοινωθεί  στις 2 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Δίπλαρου

Σήμερα υποβλήθηκε επίσημα το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο ψηφοδέλτιό μας. Είναι μέρα χαράς, είναι μέρα δημοκρατίας!

Ξεκινάμε έγκαιρα και δυναμικά, ξεκινάμε πρώτοι με ενθουσιασμό και πίστη στον στόχο μας: να είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρώτη και πρωταγωνιστική δύναμη, στη Βουλή και στην κοινωνία. Η δύναμη και η Παράταξη που φέρνει λύσεις.

Το έντονο ενδιαφέρον που καταγράφεται, μας γεμίζει αισιοδοξία και ευθύνη. Μέσα από ανοικτές, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, η Παράταξή μας βγαίνει πιο ισχυρή, πιο ενωμένη, ακόμη πιο έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εποχής.

Επιτρέψτε μου, όμως, να μείνουμε σήμερα ως εδώ. Το επαγγελματικό προσωπικό θα προχωρήσει στον απαραίτητο έλεγχο όλων των τυπικών προϋποθέσεων για κάθε υποψηφιότητα, όπως προβλέπεται με βάση το Καταστατικό.

Θα προβούμε σε περαιτέρω δηλώσεις τις επόμενες μέρες. Εξάλλου να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των εδρών σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πάφο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Θα έχουμε το αποτέλεσμα στις 2 Οκτωβρίου, οπότε αναμένουμε λίγες ακόμη μέρες.

Ένα είναι το συμπέρασμα και το μήνυμα. Συνεχίζουμε στον Δημοκρατικό Συναγερμό με δύναμη και καθαρό στόχο να πάρουμε τον τόπο μπροστά. Συστρατευόμαστε για να παραμείνει ο Δημοκρατικός Συναγερμός η πρωταγωνιστική δύναμη του τόπου. Η δύναμη και η Παράταξη που έφερε θετικά αποτελέσματα όταν κλήθηκε από την κοινωνία να κυβερνήσει την πατρίδα μας.

Tags

ΔΗΣΥβουλευτικές εκλογές 2026ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΠΛΑΡΟΣεκλογέςβουλευτικές εκλογές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited