Θα πουν την αλήθεια για τον Αρχηγό;

Τους τελευταίους μήνες έγιναν πολλά για το θέμα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς. Το παρασκήνιο ήταν ιδιαίτερα έντονο και μάλιστα στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο. Γνωστοί είναι επίσης και οι λόγοι για τους οποίους υπήρχαν έντονες διαφωνίες μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Η απόφαση, ωστόσο, να δοθεί παράταση στη θητεία του Αρχηγού για έναν μήνα, μέχρι να ολοκληρωθούν τα όσα είχαν κατά νου, μόνο προσβολή για τον θεσμό αποτελεί. Διότι, κάλλιστα θα μπορούσαν να μην ανανεώσουν τη θητεία του Αρχηγού και να τον αντικαθιστά ο Υπαρχηγός μέχρι να δεήσουν οι ηγεσίες Κύπρου και Ελλάδας να βρουν τον εκλεκτό. Μέσα σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα θα βρεθεί κάποιος να εξηγήσει τους χειρισμούς που έγιναν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο;

Στρατηγός