Ένα ΡΙΚ που δεν αλλάζει ποτέ και τίποτα

Τελικά όλα τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν. Και στο ΡΙΚ ισχύει 100% αυτή η φράση. Αυτή τη φορά τα πυρά για τον Σάββα Αριστοδήμου και την Κατερίνα Μηλιώτη ήρθαν από τρία μέλη του δ.σ. του ΡΙΚ, τους Χριστίνα Σαρρή, Δημήτρη Γεωργιάδη και Σοφοκλή Μαρκίδη τα οποία παραιτήθηκαν από την επιτροπή προγραμμάτων τηλεόρασης βάλλοντας κατά των δύο διευθυντικών στελεχών του ιδρύματος. Μάλιστα, ρίχνουν ευθύνες και στον πρόεδρο του ΡΙΚ, Σταύρο Γεωργιάδη. Εκείνο που διαπιστώνουμε, είναι πως το ΡΙΚ χωρίστηκε άλλη μία φορά σε δύο στρατόπεδα. Και επισήμως φίλοι ΡΙΚάδες, όπλα, κράνη παλάσκες μέχρι το επόμενο χτύπημα.

Άλης

