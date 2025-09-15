Πρώτη στο δικαστήριο για Ησαΐα

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Για πρώτη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας θα παρουσιαστεί, την ερχόμενη Τετάρτη, ο μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας για τις κατηγορίες οικονομικής φύσης που αντιμετωπίζει. Μιας υπόθεσης που αποτελεί παρενέργεια του σκανδάλου της μονής Οσίου Αββακούμ. Παρά το γεγονός ότι δεν αναμένεται οποιαδήποτε ουσιαστική εξέλιξη, η πρώτη εμφάνιση του μητροπολίτη στο δικαστήριο έχει τη σημασία της. Κατά την πρώτη δικάσιμο, το πιθανότερο σενάριο είναι η αναβολή. Στα δικαστήρια πάντως συνεχίζουν να πηγαινοέρχονται και οι μοναχοί Νεκτάριος και Πορφύριος για την υπόθεση Αββακούμ, οι οποίοι ωστόσο αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρότερες κατηγορίες. Απομένει πλέον να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη αυτής της υπόθεσης καθώς λέχθηκαν, ακούστηκαν και… κυκλοφορούν πολλά. 

