Ξεχώρισε η παρουσία της

Το Σάββατο στη Λευκωσία έγινε άλλη μία μεγάλη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Ξεχωρίσαμε την παρουσία της κ. Μαρίνας Καδή, που για ακόμα μία φορά με καθαρό λόγο μίλησε στο κοινό για όσα συμβαίνουν εδώ δίπλα μας. «Η προάσπιση της ειρήνης είναι υπεράνω οποιασδήποτε πολιτικής ιδεολογίας. Είναι το νήμα που ενώνει τα κινήματα αλληλεγγύης και τις φωνές ανθρώπων που αντιστέκονται, σε κάθε γωνιά της γης. Φωνές που ολοένα αυξάνονται και δυναμώνουν», είπε μεταξύ άλλων. Η παρουσία της κ. Καδή δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη, σε μία εποχή που βολεύει η σιωπή, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ένας διορισμός μπορεί να κλείσει στόματα, επιλέγει να ακουστεί. Μπράβο!

