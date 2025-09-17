Ζητείται πολιτική «ηθική»

kateliadi@politis.com.cy

Την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε στον Δημοκρατικό Συναγερμό η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμπερίληψη στα ψηφοδέλτια τού κόμματος για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου. Η Μαρία Χριστοφίδου δεν υπέβαλε υποψηφιότητα.

Τρεις μέρες μετά, και συγκεκριμένα την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, η Μαρία Χριστοφίδου -θυγατέρα του Μανώλη Χριστοφίδη- έκανε στο Facebook μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση:

«Κρατώ στα χέρια μου αυτή τη φωτογραφία με τον αείμνηστο Γλαύκο Κληρίδη και γεμίζω συγκίνηση. Γιατί η μνήμη του μου θυμίζει τι σημαίνει να πορεύεσαι με αρχές, με αλήθεια και με σεβασμό στη δημοκρατική διαδικασία.

»Έτσι λοιπόν κι εγώ με τη σειρά μου νιώθω το χρέος να μοιραστώ με όλους εσάς που με αγκαλιάσατε με το πολύτιμο ενδιαφέρον σας, τη θέση μου αναφορικά με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026.

»Η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα σοβαρά. Είμαι γέννημα-θρέμμα του Δημοκρατικός Συναγερμός περήφανη για το όνομα που κουβαλώ, κόρη του Μανώλη Χριστοφίδη που τίμησε με την παρουσία και την προσφορά του τον τόπο και το κόμμα μας.

»Όμως, η δική μου κάθοδος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές δεν κρίθηκε επιθυμητή. Προτιμήθηκε να μη δοθεί η δυνατότητα, ώστε να μη ‘‘διαταραχθούν ισορροπίες’’ και ποσοστώσεις.

»Δεν θα σταθώ σε αυτό. Γιατί για μένα η πολιτική δεν μετριέται με αριθμούς. Μετριέται με αξιοπρέπεια, με πορεία και με αφοσίωση. Κι αυτόν τον δρόμο θα συνεχίσω να τον περπατώ με το κεφάλι ψηλά. Γιατί η ενασχόληση με τα κοινά δεν είναι μια υποψηφιότητα. Είναι μέλημα ζωής, κι αυτό υπηρετώ καθημερινά, μέσα από το λειτούργημά μου ως δικηγόρος, ως πολίτης, ως γυναίκα, ως μητέρα, ως Μαρία».

Σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025, πέντε μέρες μετά, η κα Χριστοφίδου διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη θέση του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-Δεν ήξερε για τον διορισμό της η κα Χριστοφίδου όταν τα έψαλλε του ΔΗΣΥ ή δημιουργούσε «άλλοθι»; Αυτές είναι οι αρχές που της έμαθε ο Γλαύκος Κληρίδης;

-Καλά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας περιμένει να δει ποιος είναι παραπονούμενος από τον Συναγερμό, για να τον αρπάξει, να τον βολέψει σε θέση και να τον κάνει «δικό» του;

Τι ζούμε!

ΥΣ. Καλή επιτυχία στα καθήκοντά σας κα Χριστοφίδου. Έχετε χρόνο για βουλευτιλίκκι…