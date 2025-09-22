Να διοριστούν ποινικοί ανακριτές για την υπόθεση Μ. Σιζόπουλου

«Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή εθελοντικής άρσης της ασυλίας μου, γιατί δεν υπάρχει καταγγελία», δήλωσε ο βουλευτής και τέως πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, απαντώντας στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Νίκο Αναστασίου, ο οποίος τον κάλεσε να διευκολύνει την ποινική διαδικασία.

Έχει δίκιο ο Μαρίνος Σιζόπουλος. Δεν υπάρχει καταγγελία, υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο εις βάρος του: ένα πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, το οποίο του καταλογίζει ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Εφόσον, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ο κ. Σιζόπουλος ισχυρίζεται ότι είναι αθώος και θύμα πλεκτάνης, τότε γιατί ο ίδιος, με μία δημόσια δήλωσή του, δεν αποποιείται την ασυλία που σκανδαλωδώς απολαμβάνει; Παράλληλα, αναμένουμε από τον Γενικό Εισαγγελέα να προωθήσει πάραυτα την υπόθεση για ποινική διερεύνηση. Επιβάλλεται τη διερεύνηση να αναλάβουν ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, λόγω της εμπλοκής πολιτικών προσώπων στην υπόθεση, διότι, δεν είναι μόνο ο Μ. Σιζόπουλος που τελεί υπό κατηγορία. Αξιώματα κατέχουν και πρώην συνέταιροι του που είναι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Από τη στιγμή που υπάρχει πόρισμα το οποίο αναφέρεται σε ενδεχόμενη διάπραξη σοβαρών ποινικών αδικημάτων, τότε η διερεύνηση της υπόθεσης είναι επιβεβλημένη. Δεν χρειάζεται να διυλίζουμε τον κώνωπα κ. Σάββα Αγγελίδη και κ. Έλενα Κλεόπα – προϊστάμενη του Τομέα Ποινικού Δικαίου της Νομικής Υπηρεσίας. Αναμένουμε τις ενέργειές σας.

ΜΧΣ