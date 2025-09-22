Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Θα είναι κομματάρχης, υποψήφιος και κατηγορούμενος;

Εδώ και δύο μήνες βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας ο φάκελος της υπόθεσης του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος ερευνήθηκε για το αδίκημα της καταφρόνησης δικαστηρίου. Ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από τη Νομική Υπηρεσία για το αν έχει ληφθεί απόφαση για ποινική δίωξή του, και λάβαμε την εξής απάντηση: «Ουδέν σχόλιο». Την ίδια ώρα, ο κ. Μιχαηλίδης προωθεί τη δημιουργία κόμματος και θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Θεωρώ ότι το ζήτημα θα πρέπει να ξεκαθαρίσει πριν από τις εκλογές.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης κατήγγειλε ότι, οι οκτώ δικαστές του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου που αποφάσισαν ομόφωνα την παύση του, είχαν προσυνεννοηθεί με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο οποίος γνώριζε εκ των προτέρων την απόφαση.

