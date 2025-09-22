Αυξάνονται τα γαϊδουράκια αλλά και οι καμπανόγαροι

Το Τμήμα Δασών εξέδωσε χθες ανακοίνωση, με την οποία μας πληροφόρησε με ιδιαίτερη χαρά ότι πρόσφατα γεννήθηκε το τρίτο κυπριακό γαϊδουράκι στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης Αθαλάσσας. Ο διευθυντής του Τμήματος, δρ Σάββας Ιεζεκιήλ, εισηγήθηκε το όνομα «Άρωνας» για το νεογέννητο, το οποίο σημαίνει «επιβλητικός». Συμμερίζεται και η στήλη τη μεγάλη χαρά του κ. Ιεζεκιήλ, διότι νομίζαμε μέχρι σήμερα πως στην Κύπρο αυξάνονταν μόνο οι καμπανόγαροι που σημαίνει, «οι εντελώς βλάκες».
ΜΧΣ