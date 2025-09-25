4 χρόνια φυλακή για επίθεση σε αστυνομικό

Πρόταση νόμου που αυξάνει την ποινή φυλάκισης στα τέσσερα χρόνια για όσους επιτίθενται σε αστυνομικούς και, γενικότερα, σε δημόσιους λειτουργούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Γεωργίου. Σύμφωνα με τον βουλευτή, η αύξηση της ποινής κρίνεται αναγκαία λόγω της συχνότερης εμφάνισης περιστατικών βίας κατά δημόσιων λειτουργών. Οι επιθέσεις αυτές, σημείωσε, πέραν του ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των λειτουργών που καλούνται να εφαρμόζουν τους νόμους, υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθώς και την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.