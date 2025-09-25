Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παραπολιτικά

Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η ελευθερία του λόγου έχει αξία όταν ασκείται. Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, ύστερα από πέντε ημέρες σιωπής που ακολούθησαν τον θόρυβο γύρω από τον αιχμηρό μονόλογό του για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ και την αντίδραση του Λευκού Οίκου. Εμφανίστηκε αιχμηρός έναντι του Τραμπ: «Σχεδόν τον λυπάσαι (τον Ντόναλντ Τραμπ). Προσπάθησε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να με 'ακυρώσει'. Αντί γι' αυτό, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Αυτό του γύρισε εντελώς μπούμερανγκ. Ίσως, τώρα να χρειαστεί να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή από όλο αυτό». 

Γ.Σ.

Tags

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα