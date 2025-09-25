Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ

Η ελευθερία του λόγου έχει αξία όταν ασκείται. Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε στον αέρα τα ξημερώματα της Τετάρτης, ύστερα από πέντε ημέρες σιωπής που ακολούθησαν τον θόρυβο γύρω από τον αιχμηρό μονόλογό του για τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ και την αντίδραση του Λευκού Οίκου. Εμφανίστηκε αιχμηρός έναντι του Τραμπ: «Σχεδόν τον λυπάσαι (τον Ντόναλντ Τραμπ). Προσπάθησε. Έκανε ό,τι μπορούσε για να με 'ακυρώσει'. Αντί γι' αυτό, ανάγκασε εκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Αυτό του γύρισε εντελώς μπούμερανγκ. Ίσως, τώρα να χρειαστεί να δημοσιοποιήσει τα έγγραφα Έπσταϊν για να μας αποσπάσει την προσοχή από όλο αυτό».

Γ.Σ.