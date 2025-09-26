ΑΚΕΛ: Το Πολιτικό Γραφείο κόβει Κώστα

kateliadi@politis.com.cy

Αύριο, Σάββατο, η συνεδρία της Κεντρική Επιτροπής του ΑΚΕΛ, με την οποία βασικά ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία για τις βουλευτικές του Μάη του ’26. Οι Σύνεδροι, μεταξύ άλλων, θα ασχοληθούν και με τους πέντε βουλευτές που συμπληρώνουν το όριο θητειών τους για τα βουλευτικά έδρανα, αλλά θα ήθελαν να συνεχίσουν: Γιώργος Λουκαΐδης, Άριστος Δαμιανού, Ανδρέας Καυκαλιάς, Κώστα Κώστα και Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Ο Καυκαλιάς θα πάρει άλλο πόστο στο κόμμα και γι αυτό δεν ενδιαφέρεται για νέα θητεία (γίνεται λόγος για επαρχιακός Λεμεσού). Της Χαραλαμπίδου της το έχουν ήδη κόψει ότι είναι Νέες Δυνάμεις, δεν μπορεί να γίνει κάτι – θα της προτείνουν να πάρει ένα Παρατηρητήριο κατά της Διαφθοράς. Οι Λουκαΐδης και Δαμιανού θα είναι η εισήγηση του Πολιτικού Γραφείου προς την Κεντρική Επιτροπή, να τους δοθεί το δικαίωμα για ακόμα μια θητεία πέραν του ορίου – όμορφα και ακελικά πλασμένα πουλάκια, λένε ότι οι δυο κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα, διότι η ψηφοφορία για εξαίρεση θα είναι μυστική και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, ακόμα και να καταψηφιστεί η πρόταση του Πολιτικού Γραφείου.

Για τον Κώστα η ηγεσία του ΑΚΕΛ κάνει αλχημείες. Δεν είναι καλό και υπάκουο παιδί, φαίνεται να τους κάνει χαλάστρες, γι αυτό και δεν τον παίζουν άλλο. Για παράδειγμα, όταν τα έλεγε για το Βασιλικό, σύντροφοι του διέδιδαν δεξιά κι αριστερά (κυρίως αριστερά) ότι «ο Κώστα λέει πελλάρες». Τελικά έρχονται τα λόγια του… Κι έτσι το Πολιτικό Γραφείο του ΑΚΕΛ θα κόψει τον Κώστα πριν πάει στην Κεντρική Επιτροπή (μην γίνει καμιά στραβή κατά τη μυστική ψηφοφορία), με πρόσχημα ότι το Καταστατικό του ΑΚΕΛ ορίζει ότι η Κεντρική Επιτροπή έχει δικαίωμα, για λόγους ύπαρξης ισχυρού πολιτικού πυρήνα, να εξαιρεί περιορισμένο αριθμό υποψηφίων σε ποσοστό έως 15% της απερχόμενης κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, το Καταστατικό δεν καθορίζει ξεκάθαρα τι είναι «πολιτικός πυρήνας», ωστόσο το Πολιτικό Γραφείο το ερμηνεύει με τρόπο ώστε ο βουλευτής τους να μείνει εκτός…