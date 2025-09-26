Ο μαθητής, ο καθηγητής και το smartwatch

Στην ετήσια έκθεση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, καταγράφονται πολλά και ενδιαφέροντα. Στην 200 και πλέον σελίδων έκθεση, υπάρχει μεταξύ άλλων παράπονο από δικηγορικό γραφείο, το οποίο ενεργώντας εκ μέρους μαθητή, κατήγγειλε στην Επίτροπο καθηγητή, ο οποίος προέβη σε έλεγχο του έξυπνου ρολογιού (smartwatch) του μαθητή. Ο καθηγητής είχε την υποψία ότι ο μαθητής χρησιμοποιούσε το ρολόι για σκονάκι σε εξέταση, το έψαξε, μάλλον βρήκε κάτι (δεν διευκρινίζεται στην έκθεση) και ο μαθητής έψαξε να βρει το δίκαιο του στην Επίτροπο. Έλα όμως που οι κανονισμοί του Υπουργείου Παιδείας είναι ξεκάθαροι (οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρουν στην αίθουσα την ώρα της εξέτασης οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή που να δίνει πρόσβαση σε πληροφόρηση), και αυτό το ξέρει η Επίτροπος, η οποία κατέληξε ότι οι ενέργειες του εκπαιδευτικού ήταν δικαιολογημένες.

ΑΓ