Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

ΑΤΑ: Αποχώρησαν, χωρίς δηλώσεις οι συντεχνίες από τη συνάντηση με Υπουργό Εργασίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης τους με τον Υπουργό Εργασίας και το τι μέλλει γενέσθαι για το θέμα της ΑΤΑ, οι ηγεσίες των συντεχνιών αποχώρησαν χωρίς να αναφέρουν οτιδήποτε

Αποχώρησαν, χωρίς να προβούν σε δηλώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από τη νέα συνάντηση, διάρκειας περίπου δύο ωρών, που είχαν με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννη Παναγιώτου, αναφορικά με το θέμα της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ATA).

Παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης τους με τον Υπουργό Εργασίας και το τι μέλλει γενέσθαι για το θέμα της ΑΤΑ, οι ηγεσίες των συντεχνιών αποχώρησαν χωρίς να αναφέρουν οτιδήποτε.

Στη συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας και άρχισε γύρω στις 12.00, συμμετείχαν ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσα, η ΓΓ της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, ο Πρόεδρος της ΔΕΟΚ, Στέλιος Χριστοδούλου και ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατής Ματθαίου.

Μετά τη συνάντηση με τις συντεχνίες, αναμένεται να ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις, ΚΕΒΕ και ΟΕΒ και στη συνέχεια θα καθοριστεί νέα συνάντηση, εντός της ερχόμενης εβδομάδας, του Υπουργού με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σημειώνεται ότι στις 2 Οκτωβρίου θα συνεδριάσουν από κοινού οι εκτελεστικές επιτροπές της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ για καλύτερο συντονισμό και λήψη αποφάσεων για βασικά ζητήματα, με προεξάρχον θέμα αυτό της ΑΤΑ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΜισθοίΣΕΚΠΕΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΑΤΑΔΕΟΚΜΙΣΘΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα