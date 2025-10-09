Στο κενό τα «δύο κράτη»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Έκτισε ολόκληρη «προεκλογική» με το σύνθημα των «δύο κρατών» ο Τατάρ αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει παρόμοια αναφορά στην τελική διακήρυξη του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης εισέπραξε αρνητική διάθεση στον Οργανισμό για τη στήριξη της πολιτικής του, ενώ η σύνοδος έκανε αναφορά «στην ανάγκη να επιτευχθεί μια λύση στο Κυπριακό μέσω διαπραγματεύσεων, αμοιβαία αποδεκτή και βιώσιμη, βασισμένη στις υπάρχουσες πραγματικότητες στο νησί». Ο Τατάρ σαφώς έχει απογοητευτεί, όπως σημειώνουν στα κατεχόμενα, κυρίως και από το γεγονός ότι η αναφορά για το Κυπριακό έγινε και με τη σύμφωνο γνώμη του Ταγίπ Ερντογάν.

