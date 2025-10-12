Αποχωρεί οριστικά από τον ΔΗΣΥ ο Ανδρέας Μιχαηλίδης – «Ο κύκλος μου έχει κλείσει»

Με μια προσωπική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανδρέας Μιχαηλίδης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της πολιτικής του πορείας στον Δημοκρατικό Συναγερμό, σηματοδοτώντας την οριστική του αποχώρηση από το κόμμα μετά την ήττα του στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές.

Όπως ανέφερε, οι διαδικασίες για την ανάδειξη του ψηφοδελτίου του ΔΗΣΥ για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές έχουν πλέον ολοκληρωθεί και το σχήμα έχει λάβει την τελική του μορφή. Ο ίδιος ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του προς όσους τον εμπιστεύτηκαν και στήριξαν τη σύντομη πολιτική του διαδρομή.

«Ο κύκλος μου στον Δημοκρατικό Συναγερμό έχει κλείσει», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Μιχαηλίδης, τονίζοντας ότι αποχωρεί κρατώντας «τις καλές αλλά και τις δύσκολες στιγμές» της πορείας του στο κόμμα.

Αυτούσια η ανάρτηση του: