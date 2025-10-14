Νέα «δοκιμασία» για τη Γάζα

Στα διάφορα τραγελαφικά που ακούμε και διαβάζουμε και στον μικρομεγαλισμό που διακατέχει την κυβέρνηση, προσθέτουμε και την πρόθεση λέει της Κύπρου να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της Γάζας με τη συμμετοχή κυπριακών εταιρειών. Θα βοηθήσουμε με εργολάβους που θα αναλάβουν έργα στη μαρτυρική Γάζα. Δεν τους έφταναν τους Παλαιστίνιους τα προβλήματά τους, θα έχουν πλέον ακόμα ένα. Στη χώρα που δεν καταφέρνουμε να τελειώσουμε ένα έργο στην ώρα του -και πλέον μένουν και στη μέση- θα εξάγουμε τα κατορθώματά μας και στο εξωτερικό, βάζοντας τους Παλαιστίνιους σε νέα «δοκιμασία». Οι πληροφορίες ότι Κύπριος εργολάβος ζήτησε να λάβει παράταση για έργο που ακόμα δεν ξεκίνησε στη Γάζα, δεν επιβεβαιώνονται.

Παζ.