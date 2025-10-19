Στείλαμε στη Γάζα 25.000 τόνους τρόφιμα μέσω του προγράμματος Αμάλθεια και μπράβο μας. Ήταν επίσης τεράστια επιτυχία η πρόσκληση και παρουσία του Προέδρου της χώρας μας στη διάσκεψη στο Σαρμ Ελ Σέιχ. Αποδεικνύουμε με αυτές τις κινήσεις ότι είμαστε μια χώρα που μπορεί να λειτουργεί θετικά στην περιοχή της κι αν χρειαστεί θα μπορούσε να αναδειχθεί και σε έναν έντιμο διαμεσολαβητή. Από το σημείο αυτό έως του σημείου να εμφανιζόμαστε ως υπερδύναμη, μόνον μειδιάματα προκαλούμε. Είναι αλήθεια ότι παλέψαμε με το Αμάλθεια, αλλά το εγχείρημα απέτυχε. Στείλαμε συνολικά 25.000 τόνους ενώ ήμασταν δίπλα από τη Γάζα, όταν στην περιοχή, σύμφωνα με την World Food Programme, αποστέλλονταν 62.000 τόνοι τροφίμων μηνιαίως. Ποιος φταίει; Οι Αμερικάνοι απέτυχαν να στήσουν μια στέρεη αποβάθρα εκφόρτωσης, οπότε το εγχείρημα απέτυχε. Μετά ήρθε ο Χριστοδουλίδης να μας πει ότι στη διάσκεψη κλήθηκαν μόνο 22 ηγέτες, οπότε ήταν επιτυχία που ήταν και αυτός μέσα! Μετά μας είπε ότι υπέβαλε σχέδιο για συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας. Όταν τον άδειασαν οι εργολάβοι με τους οποίους ούτε καν μίλησε, έβαλε τον Βίκτωρα να μας μιλά για αποστολή σωλήνων. Ακόμα λίγο θα μιλήσουμε και για καζανάκια για τουαλέτες. Για επιδόρπιο, μας φύλαξαν την προσπάθεια της Τουρκίας να μας αποκλείσει από τη διάσκεψη, κάτι που διαψεύστηκε άμεσα, ίνα πληρωθεί το ρηθέν ότι πέραν όλων των άλλων πάσχουμε και από μανία καταδίωξης.

Θουκής