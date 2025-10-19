Μιλάμε για καθεστωτική νοοτροπία στο ΕΛΑΜ

Τελικά αυτό που όλοι συζητούσαν στα μουλωχτά, προέκυψε δημόσια μέσα από τις τοποθετήσεις του α' αντιπροέδρου του ΕΛΑΜ, Βαγγέλη Τσαγγαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε από το αξίωμά του. Όπως προκύπτει και μέσα από τις δηλώσεις του ίδιου στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, η διαφωνία εδράζεται στην παρουσία κάποιων νέων υποψηφίων στο ΕΛΑΜ του στυλ Χαμπουλλά. Οι παλιοί Ελαμίτες που ξεκίνησαν ως μαυροφορεμένοι ματσουκοφόροι και αναβαθμίστηκαν στην ιεραρχία του κόμματος διαφωνούν με όλες αυτές τις προσθήκες στις αποχρώσεις του γκρι στο κόμμα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει επιφυλακτικότητα σε σχέση με την υποψηφιότητα του Ευγένιου Χαμπουλλά με το ΕΛΑΜ στη Λεμεσό. Μεταξύ μας, αυτό που στην πραγματικότητα υπερασπίζεται ο Τσαγγαρίδης είναι μια έδρα που θεωρούσε ότι του ανήκει στη Λεμεσό και απειλείται από τον Χαμπουλλά. Μιλάμε για καθεστωτική νοοτροπία, γεγονός που έθιξε και ο τέως βουλευτής του ΕΛΑΜ, Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Μέχρι στιγμής, ούτε συνέδριο, ούτε δημοκρατικές διαδικασίες, ούτε εκλογές. Αυτά τα ξέραμε και προειδοποιήσαμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι πόσο καραγκιόζηδες είναι όλοι αυτοί που τα ανέχονται και τρέχουν από πίσω τον μπράβο του Μιχαλολιάκου να τους κάνει βουλευτές.

Θουκής