Η Παγκόσμια Ημέρα Στατιστικής, που εορτάζεται κάθε πέντε χρόνια, θα τιμηθεί για τέταρτη φορά σήμερα. Το φετινό μήνυμα είναι: «Ποιοτικές Στατιστικές και Δεδομένα για Όλους». Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Στατιστικής, η Στατιστική Υπηρεσία και η Κυπριακή Στατιστική Εταιρεία διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Sports and health analytics: Data-based stories for everyone». Επιπρόσθετα, σήμερα θα προκηρυχθεί η έναρξη του ευρωπαϊκού διαγωνισμού στατιστικής στην Κύπρο, 2025-2026. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ανάμεσα στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Γ.Χ.