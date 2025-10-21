Ο Φειδίας «παρακαλά» τον Λούκα Φουρλά να ενταχθεί στο κόμμα του (βίντεο)

Πρόταση… συνεργασίας στους διαδρόμους του Ευρωκοινοβουλίου έκανε -όχι και τόσο στα σοβαρά- ο Φειδίας Παναγιώτου στον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ, Λουκά Φουρλά.

Μετά την εξαγγελία του κόμματος του «Άμεση Δημοκρατία», ο Φειδίας, με το γνωστό του, αυθόρμητο και απρόβλεπτο του στυλ, ζήτησε από τον Φουρλά να κατέλθει υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές με το κόμμα του, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να… πέσει στα πόδια του για να τον πείσει - προφανώς αστειευόμενος.

Ατάραχος, ο Λουκάς Φουρλάς ανταπέδωσε με χιούμορ: «Δηλαδή τώρα πρέπει να σας αποκαλώ κύριε Πρόεδρε;»