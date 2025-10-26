Τρικούβερτος καβγάς και μια εξωπραγματική κόντρα ξέσπασε στο χώρο της δεξιάς και ακροδεξιάς, με εντεινόμενες έριδες οι οποίες σχετίζονται με τον χώρο που βρίσκεται το κρησφύγετο του Γεώργιου Γρίβα. Εν ολίγοις το τεμάχιο γης στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω κρησφύγετο είναι σε προνομιούχα θέση στη Λεμεσό με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκ νέου διαφωνίες μεταξύ του Συνδέσμου Αγωνιστών Πόλεως και Επαρχίας Λεμεσού και των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ που μέσω ανακοίνωσης βάλλουν κατά του ΔΗΣΥ εξαιτίας μιας εκδήλωσης που προγραμματίζεται στον χώρο και στην οποία, όπως σημειώνουν, δεν μπορούν να συμμετάσχουν, σε προεκλογικές κινήσεις που διοργανώνουν κομματάρχες προς «ίδιον όφελος».

Μας είναι εντελώς αδιάφοροι αλλά μας προκαλούν και πλήρη απάθεια ο τρόπος αλλά και η αιτία της διαμάχης των διαφόρων Συνδέσμων Αγωνιστών Λεμεσού Λευκωσίας και όπως άλλως πως ονομάζονται γύρω από ένα κρησφύγετο του Γεώργιου Γρίβα Διγενή. Για να αντιληφθούμε τον παραλογισμό αυτής της κοινωνίας, θυμίζουμε ότι σε αυτόν τον χώρο που ονομάζουν κρησφύγετο του Γρίβα ήταν ο χώρος που κρυβόταν ο αρχηγός της ΕΟΚΑ Β ώς τον θάνατό του το 1974. Αυτής της οργάνωσης που στάθηκε απέναντι στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ρε, πάμε καλά σε αυτόν τον τόπο; Ονομάζουν μνημείο ένα μέρος το οποίο ουσιαστικά αποτελεί όνειδος για τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία. Αντί να σιωπήσουν, αντιμάχονται με τα φαντάσματα σαν σύγχρονοι τυμβωρύχοι!

ΘΟΥΚΗΣ