Ο Ανδρέας Σεραφείμ και το Άλμα

Ο Ανδρέας Σεραφείμ επιχείρησε να μπει στην πολιτική με το ΑΛΜΑ του Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Είναι κλασικός φιλόλογος με σπουδές στο UCL και επισκέπτης καθηγητής στο IHAC. Το αντικείμενό του επικεντρώνεται στο πώς η τέχνη της ρητορικής και της πολιτικής, από την αρχαιότητα έως σήμερα, διαμορφώνει τον κόσμο. Καθόλου τυχαίος ο Ανδρέας Σεραφείμ. Στις 7 Μαΐου 2025, προ της ανακοίνωσης του ΑΛΜΑτος (19 Μαΐου), όπως γράφει στο «Χ», πήρε ένα κείμενο, το κείμενο της συμπόρευσης, το διάβασε, έκανε σχόλια και το υπέγραψε. Έκτοτε δεν επικοινώνησε κανείς μαζί του.

Επικοινώνησε ο ίδιος αρκετές φορές για να πληροφορηθεί πώς προχωρούν τα πράγματα ακόμα και με τον Οδυσσέα. Καμιά ουσιαστική επικοινωνία δεν προέκυψε. Τοποθετήθηκε επί τούτου αλλά εισέπραξε μύδρους. Όπως γράφει, όποιοι τολμήσουν «να κάνουν το αμάρτημα να εκφράσουν κριτική άποψη, γίνονται αυτοστιγμεί ‘αρνιά’, ‘ψεύτες’, ‘ανέντιμοι’, ‘δούρειοι ίπποι’».

Και συνεχίζει: «Μεγάλη απογοήτευση το ΑΛΜΑ. Υπάρχουν σε αυτό άνθρωποι με όραμα. Ο επίσημος φορέας όμως δεν στήθηκε σε γερές πολιτικές βάσεις αλλά σε λογική τραμπούκικου λαϊκισμού. Όποιος δεν συμφωνεί μαζί τους είναι διεφθαρμένος. Αν οι δομές πάσχουν μία, η νοοτροπία κι ο λόγος πάσχουν εκατό. Και θα «αναθεσμίσουν» τη χώρα αυτοί οι άνθρωποι; Ο ένας κατηγορεί άλλον άνθρωπο για ψυχική αστάθεια -ο ορισμός του bullying.

Η κ. Μιχαηλίδου (η αδελφή του Οδυσσέα) εξαπολύει προσωπικές προσβολές, επειδή ασκήθηκε πολιτική κριτική στο ΑΛΜΑ. Είναι ο φανατισμός και το μένος "αναθέσμιση"; Αχ, #Κύπρος μου!"

ΘΟΥΚΗΣ